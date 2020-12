Aar-Einrich/Diez

Asylsuchenden in der Region schnell und unbürokratisch unterstützen und eine Anlaufstelle für Sorgen und Nöte bieten: Zur Unterzeichnung einer Kooperation in der Netzwerk- und Beratungsarbeit mit geflüchteten Menschen in den Verbandsgemeinden Diez und Aar-Einrich trafen sich jetzt im Mehrgenerationenhaus Kreml die beiden VG-Bürgermeister Michael Schnatz (Diez) und Harald Gemmer (Aar-Einrich), der Leiter des Diakonischen Werkes Rhein-Lahn, Burkhard Struth, sowie Zarmina Ahmadi und Manigé Biesger. Letztere sind die Ansprechpartnerinnen für diese Arbeit.