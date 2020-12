Nach Lockdown: Das Limburger Kulturleben geht wieder los

Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 05:58 Uhr

Die Limburger Meisterkonzerte starten mit einem an Corona-Zeiten angepassten Konzept wieder in die Saison. Den Auftakt der Konzertreihe der Kulturvereinigung Limburg macht am Sonntag, 20. September, das erste Meisterkonzert „Beethoven und die Frauen“.

Christoph Soldan (Klavier und Moderation) hat, zusammen mit seiner Frau, der Tänzerin und Choreografin Stefanie Goes (Texte), ein Lesekonzert zum Beethovenjahr 2020 entwickelt, das die Beziehungen des Komponisten zu seinen Frauen beleuchtet. Soldan ist als Pianist und Dirigent weltweit unterwegs, und schon am Anfang seiner Karriere stand eine gemeinsame, hochgelobte Tournee mit Leonard Bernstein.

Hits aus Barock und Klassik, mal schwungvoll und frech, mal nachdenklich-melancholisch serviert; Rock- und Popsongs, verwegen und ungehört, immer einzigartig arrangiert und interpretiert; sinnlich, virtuos und voller überraschender Wendungen – so entsteht das einzigartige Klangbild von La Serena. Und das zeigen sie am Freitag, 30. Oktober, in der Limburger Stadthalle.

Der erste von zwei Echo-Preisträgern (Klassik 2015), das Ensemble Concert Royal Köln, gastiert am 13. November bei der Kulturvereinigung. Karla Schröter, Barockoboe, und Willi Kronenberg, Orgelpositiv, spielen Werke von Hertel, Homilius, Bach, Pescetti, Mozart.

Die nächsten Echopreisträger (Klassik 2014), das Quartett NeoBarock, regelmäßig Gast auf den renommierten Bühnen und Festivals, gastieren am Samstag, 30. Januar, in Limburg. Gespielt werden Werke von Heinrich Ignaz, Franz Biber, William Byrd, Antonio Vivaldi in dem unverwechselbaren, innovativen Klang der Gruppe, der immer wieder aufhorchen lässt.

Weiter geht’s am Samstag, 27. März, um 20 Uhr mit dem Kammerstreichorchester Camerata Bohemica Praha. Das tschechische Ensemble interpretiert wichtige Werke internationaler und tschechischer Komponisten in eigenwilliger und spannender Form. Die Leitung hat Gudni A. Emilsson, Dimitri Ashkenazy spielt die Solo-Klarinette.

Den Abschluss der Meisterkonzerte bildet am 9. Mai um 18 Uhr ein Konzert des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie. Das Orchester ist mit seiner 350-jährigen Geschichte das philharmonische Aushängeschild der Stadt Koblenz und der gesamten Region. Dirigent Garry Walker hat alle großen BBC-Orchester dirigiert und ist ständiger Gastdirigent beim Royal Philharmonic Orchestra.

Alle Konzerte finden in der Stadthalle Limburg statt.