Faustdicke Überraschung im Fall der Limburger Amokfahrt: Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil des Limburger Landgerichts gegen den Syrer Omar A. in Teilen aufgehoben. Damit muss das Verfahren in der Domstadt in Teilen neu aufgerollt werden, wie auch Bernward Kullmann, Verteidiger des 34-Jährigen, am Freitagabend gegenüber der RLZ bestätigte.