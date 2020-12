Limburg/Rhein-Lahn

Nach Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes, demzufolge die Zahl der rechts- und linksextremistischen Straftaten im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist, fordert der Caritasverband für die Diözese Limburg (DiCV Limburg) flächendeckend Demokratiekurse in der Schulsozialarbeit, in Kindertageseinrichtungen und in der außerschulischen Jugendarbeit in Hessen und Rheinland-Pfalz.