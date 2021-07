Augen auf bei der Schulwahl. So in etwa lautet das Fazit, welches Michelle Schober aus den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre zieht. In dieser Zeit besuchte ihre Tochter (12) den Oranien-Campus in Altendiez. Nach den Sommerferien wird das Mädchen aber nun eine andere Schule im Landkreis besuchen. Eine Entscheidung, die laut der Mutter nicht ganz freiwillig zustande kam.