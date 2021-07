Mit Luftunterstützung: Wie Vater und Sohn Rehkitze vorm Grünschnitt retten

Im hohen Gras hocken bleiben und sich fest an die Erde drücken. Diese angeborenen Verhaltensweisen retten jungen Rehkitzen das Leben, wenn Fressfeinde wie Füchse in der Nähe sind. Bei einem Grünschnitt mit Schlepper und Mähwerk endet dieses Versteckspiel jedoch oft tödlich. Als Birlenbacher Jagdpächter hatte Marcus Federowitz auch selbst einen solchen Unfall erlebt. „Einem Kitz wurden die Läufe abgetrennt. Dennoch ist es weiter in ein Feld geflüchtet.“ Erst etliche Stunden später konnte es gefunden und von seinem Leid erlöst werden. Ein Erlebnis, das ihn anspornte, zusammen mit der lokalen Jagdgenossenschaft aktiv zu werden.