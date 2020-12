Mann zeigt Hitlergruß bei Moria-Kundgebung: Festnahme in Limburg

Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 08:34 Uhr

Während des Einsatzes rund um die Mahnwache seien Polizisten am Dienstag auf den 34-Jährigen aufmerksam gemacht geworden, hieß es in einer Mitteilung. Gegen den Verdächtigen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Deutschland will nach der Brandkatastrophe von Moria 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte. Es handelt sich um 408 Familien mit Kindern, die in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt wurden.