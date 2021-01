Limburg

Eigentlich ist es das Königsrecht des Parlaments, den Haushalt zu beschließen. In der Stadtverordnetenversammlung in Limburg ist das dieses Jahr wegen Corona äußerst unspektakulär geschehen. Die Reden wurden nicht gehalten, sondern zu Protokoll gegeben. Der Haushalt wurde dann von der in reduzierter Stärke tagenden Mannschaft per Abstimmung schmucklos verabschiedet, ohne den gewohnten Schlagabtausch der Fraktionen.