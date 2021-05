Vergessen wurde er nicht, der Diezer Maler Rudolf Fuchs, der seine Vaterstadt in unzähligen Motiven malte, zeichnete sowie auch in Druckgrafik darstellte. Nicht nur die Stadt Diez war sein Lieblingsmotiv, auch die Region lag ihm am Herzen. Damit dies auch weiterhin in Erinnerung bleibt, hat sein Neffe Gerhard Fuchs mit seiner Frau Bärbel und mit dem Diezer Lions Club einen Kalender geplant, der an den 130. Geburtstag des beliebten Malers erinnern soll.