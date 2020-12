Hahnstätten

Mindestabstand wahren, beim Betreten des Saals Schutzmasken anziehen, Hände desinfizieren und Besucher der Ratssitzung, die sich in eine Liste mit Name und Adresse eintragen müssen: So sieht der Ablauf im Vorfeld der Gemeinderatssitzung in Hahnstätten unter Corona-Bedingungen aus. Der Rat traf sich in dieser Woche im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses.