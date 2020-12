Limburg

In den letzten zehn Jahren mussten in Deutschland jährlich rund 250 Apotheken schließen. Im ersten Halbjahr 2020 sank ihre Gesamtzahl erstmals seit 27 Jahren auf unter 19.000. Statistisch kommen 23 Apotheken auf 100.000 Einwohner. Auch in Limburg sind traditionelle Apotheken verschwunden. Im Vergleich zu anderen Regionen darf die hiesige Versorgung mit Medikamenten und die Arzneimittelberatung noch als komfortabel eingestuft werden.