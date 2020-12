Großbrand in Villmar: König-Konrad-Halle schwer beschädigt

Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 07:34 Uhr

Bei einem Feuer sind am Dienstagnachmittag große Teile der König-Konrad-Halle in Villmar in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut Polizei geht der Schaden in die Hunderttausende.

Der Brand war am Nachmittag gegen 17.20 Uhr gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil des Daches bereits in Flammen. Der Brand breitete sich weiter aus, sodass große Teile der Halle beschädigt wurden. Personen wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt. Der Gebäudeschaden wird derzeit auf circa mindestens 200.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die L 3063 zwischen Villmar und Runkel in beide Richtungen voll gesperrt. Die Löscharbeiten und die Straßensperrung dauerten bis in die Nacht hinein an. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/914 00 in Verbindung zu setzen.