Limburg

Es ist ein ambitioniertes Millionenprojekt, das die Limburger Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am kommenden Montag mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein gutes Stück weiterbringen könnten: Die Rede ist von einem Wohn- und Geschäftszentrum, dem sogenannten „Gemini-Plaza“ an der Bundesstraße 8 unweit des Einkaufszentrums Kaufland in Limburg.