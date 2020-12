Diez

Schlagen, an den Haaren ziehen, treten: in der Beziehung eines in Diez gemeldeten Paares, aus dessen Verbindung vier Kinder hervorgegangen sind, soll es immer wieder zu Übergriffen des Mannes auf die Partnerin gekommen sein. Die Frau hatte ihn deshalb einige Male bei der Polizei angezeigt, ihre Anzeigen aber immer wieder zurückgezogen, wohl mit Rücksicht auf die Kinder. Bis eine Situation Anfang Januar dieses Jahres das Fass offenbar zum Überlaufen brachte.