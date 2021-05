Nachdem die innerörtliche Entwicklung und die Nachverdichtung im Ort überwiegend abgeschlossen sind, gleichzeitig aber die Nachfrage nach Wohnraum in der Ortsgemeinde steigt, beabsichtigt Flacht nach vielen Jahren wieder ein Baugebiet zu entwickeln. „Wir möchten gerade den jüngeren Flachter Bürgern die Möglichkeit bieten, in ihrer Heimatgemeinde ansässig zu bleiben“, betonte Ortsbürgermeister Timo Schneider in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates.