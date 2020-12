Altendiez

Er hat in der Politik, in der Gesellschaft und im Sport vielfältige Akzente gesetzt, war als Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) Chef des sicherlich gewichtigsten Sportverbandes dieses Landes und hat sich in vielfältigen Funktionen und Ämtern große Verdienste erworben: Dr. Theo Zwanziger. Im selbst gewählten Ruhestand fällt es dem 74-Jährigen, der nie die Bodenhaftung verloren hat, offenbar nicht sonderlich schwer, in seiner Altendiezer Heimat mit den Beschränkungen der Corona-Krise klarzukommen.