Vor dem Gesicht des Krieges sind alle gleich. Die Unterschiede zwischen jung und alt, arm und reich, krank und gesund, die uns in normalen Zeiten beschäftigen, werden zu Kriegszeiten nivelliert. Andere Maximen stehen an der Tagesordnung: Überleben oder Sterben. Das, was gestern noch wichtig war, verliert heute komplett an Bedeutung. In der Notlage des Ukraine-Kriegs hilft der Diezer Willkommenskreis, der unter anderem dringend benötigtes medizinisches Gerät organisieren will.