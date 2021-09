Drei Jahre ist Georg C. Pick mittlerweile Vorsitzender des Museums- und Geschichtsvereins Diez. Zusammen mit einem jungen und überaus engagierten Vorstandsteam ist es dem heute 33-Jährigen in dieser kurzen Zeit gelungen, den Verein zu einer überaus lebendigen, vor Ideen nur so sprudelnden Gemeinschaft zu entwickeln. Bei den Ideen ist es nicht geblieben: Ihnen folgten die Taten.