Es begann während der Schulzeit am Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasium – genauer gesagt, es begann mit der „Apfelwein-Compagnie“: „Kurz AWC“, erinnert sich Dr. Michael Schlitt (Jahrgang 1958) an seine Jugend. In wenigen Tagen wird der inzwischen in Görlitz lebende Stiftungsmanager mal wieder in die Grafenstadt zurückkehren. Mit im Gepäck hat er dann zwei lange verschollene Apfelsorten.