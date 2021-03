Die SPD geht wie 2016 als klarer Gewinner der Landtagswahl in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich hervor. Im vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters kommen die Sozialdemokraten in der VG auf 40,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sind 2,2 Prozentpunkte weniger als beim Votum 2016. Jörg Denninghoff kommt als Gewinner des Wahlkreises Diez/Nassau in der VG Aar-Einrich auf 41,0 Prozent, das sind im Vergleich zur Wahl 2016 5,2 Prozentpunkte weniger.