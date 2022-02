Am Sonntag, 13. März, stellen sich Lars Denninghoff (SPD) und Alexander Lorch (Einzelbewerber) zur Wahl des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. In den kommenden Wochen bis zur Wahl gibt die Rhein-Lahn-Zeitung den beiden Kandidaten Raum, ihre Standpunkte zu wichtigen Themen in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich zu vertreten. Den Auftakt bildet die Verwaltung als zentrales Bindeglied zu den Bürgern und Gemeinden.