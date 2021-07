Die Hilfsbereitschaft für die Flutopfer im Katastrophengebiet ist riesengroß. Auch aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung ist die geleistete Unterstützung beispielhaft. Martin Müller von der Flachter Bäckerei und Konditorei Schug-Müller setzte sich kurz entschlossen in sein Fahrzeug und fuhr mit einem Bekannten nach Bad Neuenahr/Ahrweiler. An Bord hatte er 250 Brote, 300 Brötchen und vier riesengroße Kuchen, die er an zwei Abgabestellen verschenkte.