Disziplinarverfahren gegen den früheren Landrat an der Ahr: Was kann Pföhler noch drohen? Von Ursula Samary i Was kommt noch auf Jürgen Pföhler zu? Verliert er sein Ruhegehalt – ganz oder teilweise? Im Mainzer Innenministerium wird ein Disziplinarverfahren gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler geführt. Untersucht wird, ob der CDU-Politiker Pflichtverletzungen begangen hat. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Jürgen Pföhler ist im Ruhestand. Eine entsprechende Pension erhält der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler. Könnte er seine Ansprüche noch ganz oder teilweise verlieren? Immerhin läuft gegen ihn ein Disziplinarverfahren wegen möglicher Dienstvergehen im Zuge der Ahrflut. Wir haben nachgefragt: Wie steht es um das Verfahren?

Die Kritik am ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wird Mitte September wieder sehr laut werden. Dann debattiert der Landtag über den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr. Aber: Hat sie noch Konsequenzen für den 66-Jährigen? Das strafrechtliche Verfahren dauert noch lange an. Aber wie ...