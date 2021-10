Was derzeit in vielen Ortsgemeinden typisch ist, traf auch in Burgschwalbach zu. Eine „typische“ Kirmes gab es in der Palmbachgemeinde am Wochenende nicht. Aufgrund zahlreicher Vorgaben und Auflagen im Zuge der Bekämpfung der Pandemie verlief die Kirmes daher nicht so, wie es normalerweise jeder kennt.