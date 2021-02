Horhausen/Eppenrod

Eine Ortsstraße und zwei Flurbezeichnungen in Horhausen, dazu ein Aussiedlerhof in der Gemarkung Eppenrod und eine über Jahrhunderte hinweg überlieferte Sage erinnern an ein verschwundenes Dorf in der Esterau, das in alten Urkunden und auf Kupferstich-Karten unter der Bezeichnung „Billenstein“ („Bylstede“) nachgewiesen ist.