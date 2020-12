Diez

Die Schulbank drücken und Mathe und Deutsch pauken, obwohl eigentlich noch Sommerferien sind? Wegen der Corona-Pandemie ist dieses Jahr vieles anders und neu – dazu gehört auch die Sommerschule, die am heutigen Freitag zu Ende geht, bevor dann am Montag das neue Schuljahr beginnt. „In den zwei Wochen haben hier in Diez rund 100 Kinder an dem Angebot teilgenommen“, erzählt Lena Popp (18) aus Katzenelnbogen. Die angehende Abiturientin hatte sich über das Internet als ehrenamtliche Kursleiterin beworben. Zusammen mit neun weiteren Freiwilligen betreute sie Kinder der Klassen 1 bis 8.