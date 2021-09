Am 1. September begann in der Schweiz die große „Spätsommer-Rundfahrt“ mit zahlreichen Dampflokomotiven durch Süddeutschland. Und das Wetter sorgte in den vergangenen Tagen wahrlich für einen wunderbaren Spätsommer. In mehreren Tagesetappen erlebten die teilnehmenden Eisenbahnfreunde aus ganz Europa und viele Zaungäste an den Strecken die Leistungsfähigkeit der historischen Dampflokomotiven. Auch im Lahntal.