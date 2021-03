Was tun mit der Unterführung am Bahnhof, die wegen dauernder Verschmutzungen und der fehlenden Barrierefreiheit ein Riesenproblem darstellt? Dazu stellten in der jüngsten Sitzung des Diezer Stadtrats in Form einer Videoschalte Mitarbeiter der Bahn die möglichen Varianten vor. Klar wurde dabei, dass die bisherige Unterführung keine Zukunft haben dürfte, da eine Modernisierung an bestehender Stelle zu umständlich und zu kostenaufwendig sein wird.