Holzappel/Hirschberg

Verkehrsteilnehmer sind genervt: Seit Wochen wird der Verkehr an der B 417 zwischen dem Herthasee bei Holzappel und dem „Langenscheider Stock“ wegen einer Baumaßnahme per Ampel geregelt. Das Problem: Wegen der langen Umschaltphasen kommt es zu immens langen Rückstaus in beiden Richtungen, teilweise bis nach Hirschberg oder Holzappel – und das nicht nur während der Rushhour, sondern ganztägig.