Autoschlosser, Galerist und Künstler: Die vielfältigen Talente von Rainer Hohlwein

Um Rainer Hohlwein ist es still geworden. Man vermisst ihn, den quirligen Autofachmann, den rastlosen Kunstschaffenden, den stolzen Galeristen, der meist ganz bescheiden im Hintergrund agierte. Mit seinem so ganz eigenen Witz, seiner spontanen Freundlichkeit begegnete er vielen Menschen in seinem weiten Umfeld. Ob er beim Autokauf beriet, Fahrzeugschäden behob oder ob er einen Künstler in seiner Galerie empfing, er war für alles ansprechbar und stets helfend tätig. Natürlich immer gemeinsam mit seiner Frau Ursula, die mit ihm in langen Jahren den gleichen Lebensrhythmus teilte.