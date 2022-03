Limburg

Arbeiten an Glockentürmen und Glöcknerbrücke: Basilika St. Lubentius in Dietkirchen wird saniert

Sie ist eine der ältesten Stätten des Christentums im Bistum Limburg und ragt mit ihren zwei Türmen am Ufer der Lahn auf einem steilen Kalkfelsen in den Himmel empor: Die Pfarrkirche St. Lubentius in Dietkirchen bei Limburg. Damit sie den Menschen im Bistum und darüber hinaus noch lange erhalten bleibt, wird sie in den kommenden Jahren saniert.