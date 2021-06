Der in die Jahre gekommene Trimm-dich-Pfad und Erlebnispfad in Katzenelnbogen und Klingelbach soll reaktiviert, umgestaltet und somit aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden. Einen entsprechenden Antrag brachte jetzt die FWG-Fraktion in den Stadtrat Katzenelnbogen ein.