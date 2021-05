Zu viel Plastik landet in der Biotonne. Dagegen will der Landkreis etwas unternehmen. Der Erste Kreisbeigeordnete, Jörg Sauer (SPD), kündigte deshalb im Kreistag Kontrollen der Tonnen ab dieser Woche an. Warum werden diese Kontrollen eingeführt, was darf in die Tonne, wie geht es weiter? Diese Zeitung hat Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema.