Sargenroth

Bereits seit Ende August geisterte ein Video durch diverse Chats von Hunsrücker Jägern, auf dem ein vermeintlicher Luchs zu sehen war. Nun bestätigte die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in Trippstadt, dass es sich bei dem gefilmten Tier tatsächlich um einen Luchs handelte. Somit konnte seit 2008 erstmals eine solche Katze so weit nördlich in Rheinland-Pfalz nachgewiesen werden, wie das Umweltministerium in einer Pressemitteilung erklärte.