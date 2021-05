Der Countdown läuft. Am Samstag startet das Mainzer Open-Ohr-Festival in eine ganz besondere Corona-Ausgabe: Das jugendpolitische Kulturfestival kommt per Livestream ins Haus. Am 22. und 23. Mai sendet das Festival politische Podien, Workshops, Musik und Kultur im Internet; inhaltlich dreht sich alles um das Thema „Lasst uns bunte Banden bilden!“