Plus Weinsheim Mit XXL-Hochsitz und Panorama: Revierrunde in Weinsheim lockt Wanderer an Von Christine Jäckel i Cosima Panter und Ortsbürgermeister Heiko Schmitt freuen sich, dass die Revierrunde nach langer Vorbereitung am kommenden Sonntag, 5. Mai, eröffnet werden kann. Foto: Christine Jäckel Diese Revierrunde ist etwas für Naturliebhaber und auch für Nichtjäger: Die Idee für den zweiten Wanderweg in Weinsheim stammt von Cosima Panter. Die Gemeinderätin, Mitglied der CDU-Fraktion, wandert gern und sie ist als eine von mehreren Anbietern von Gästezimmern in Weinsheim auch daran interessiert, das Angebot für Besucher zu erweitern. Lesezeit: 1 Minute

„Wir haben schon lange unseren sehr schönen Wingertsweg, die Revierrunde mit ihren sieben Kilometern ist eine gute Ergänzung und im Sommer als Waldstrecke bei Hitze angenehm zu laufen“, erklärt Panter. Die CDU-Fraktion brachte den Wanderweg per Antrag in den Rat ein und bekam grünes Licht. Der Name Revierrunde ergab sich durch ...