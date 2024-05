Bad Kreuznach

Kartons gingen in Flammen auf: Wehr rückte in die Halle eines Bad Kreuznacher Entsorgungsunternehmens aus

i Feuerwehrleute stehen zusammen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

In der Halle eines Entsorgungsunternehmens am Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach sind gestern Nachmittag gegen 15 Uhr gepresse Kartonagen in Brand geraten. Mit einem Gartenschlauch versuchten Firmenmitarbeiter, das Feuer einzudämmen, ehe die Wehr eintraf. Damit verhinderten sie, dass sich der Brand weiter ausbreitete.