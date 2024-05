Gute Waldluft gab’s auch im Röhrchen: Erste Tour des Soonwaldbus ist ein voller Erfolg

Unter der Anleitung von Carola Schick (oben, links) lockerten die Businsassen nach der Ankunft in Heimweiler mit einigen gymnastischen Übungen zunächst einmal ihre Muskeln. Ortsbürgermeister Andreas Setz (unten, links) und Gesundheitsmanager Jonas Klipsch sind stolz auf das, was in der Gesundheitsgemeinde Heimweiler außer dem Mehrgenerationenplatz schon entstanden ist. Fotos: Kurt Knaudt Foto: Kurt Knaudt