Plus Bad Kreuznach Baum im Bad Kreuznacher Jahngärtchen vor dem Aus: Die durstige Weide wird bald fallen Wenn in der Stadt Bäume gefällt werden, sollte man hellhörig werden. Zwar verfügt Bad Kreuznach nach zähem, jahrzehntelangem politischen Ringen über eine Baumschutzsatzung, eine Fällung von Bäumen macht die aber nicht unmöglich – schon gar nicht im öffentlichen Raum. Von Marian Ristow

Eine rund neun Meter hohe Weide, die im Jahngärtchen in der Neustadt steht, wird ein ähnliches Schicksal ereilen. Die Stadtverwaltung wird den Baum demnächst aus Gründen der Verkehrssicherheit fällen lassen. Er stehe zu nah am Haus und drohe es zu beschädigen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zwei Bäume in unmittelbarer Nähe, ...