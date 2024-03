Kreis Birkenfeld

Überraschung auf der Kreistagsliste: Dirk Rohde tritt für die AfD Birkenfeld an

i Dirk Rohde​ Foto: Dirk Rohde/Facebook

Nach fünfjähriger Pause tritt die AfD bei der Kommunalwahl am 9. Juni wieder für den Kreistag Birkenfeld an. Dabei gibt es eine Überraschung: Dirk Rohde, früherer stellvertretender und Interims-CDU-Kreisvorsitzender, tritt auf Listenposition 3 für die „Blauen“ an.