Plus Idar-Oberstein

Unterricht im Schwimmbecken: So sollen Idar-Obersteiner Schüler zum Abschluss gelangen

i Das Lehrschwimmbecken der Realschule plus Idar-Oberstein wird künftig zum Klassenzimmer. Der Umbau soll bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Foto: Hosser

Die Realschule plus Idar-Oberstein erhält einen neuen Klassenraum in ungewohnter Umgebung. Genutzt werden soll der Raum, um der steigenden Zahlen von Jugendlichen ohne Abschluss entgegenzuwirken. Doch es gibt auch Kritik an dem Vorhaben.