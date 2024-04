Plus Idar-Oberstein

Mit 18 endlich allein Auto fahren? Generation Smartphone rund um Idar-Oberstein hat andere Vorlieben

i Uschi Groesser (von links), ihre Tochter Franziska Groesser, die die Fahrschule leitet, und die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner im Gespräch. Klöckner erinnerte sich daran, wie sie einst auf dem Traktor das Fahren gelernt hat. Foto: Vera Müller

Viele junge Menschen fiebern besonders aus einem Grund auf ihren 18. Geburtstag hin: endlich allein Auto fahren. Dachte Julia Klöckner, CDU-Bundestagsabgeordnete, bis heute. Ist aber nicht mehr so, wie sie bei einem Infogespräch in der Fahrschule Groesser in Idar (Filialen gibt es in Tiefenstein und seit dem 1. März in Baumholder) erstaunt feststellte.