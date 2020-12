Kreis Neuwied

Die Landkreise in Rheinland-Pfalz sollen künftig den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) als sogenannte „Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit“ wahrnehmen. So will es der Entwurf zum neuen Landesverkehrsgesetz. Nachdem Landrat Achim Hallerbach in der RZ bereits kritisch Stellung bezogen hatte, ließen jetzt auch die Vertreter der Kreistagsfraktionen im Kreisausschuss kaum ein gutes Haar am Gesetzentwurf. In der jetzigen Form wird er sowohl vom Landrat und Kreisbeigeordnetem Michael Mahlert als auch von den Kreisausschussmitgliedern geschlossen abgelehnt.