Die Landkreise Altenkirchen, Neuwied und der Westerwaldkreis haben sich dazu entschlossen, eine gemeinsame Impfstelle zu errichten. Die „Impfstelle Westerwald Sieg“ entsteht derzeit in den Räumen des früheren Landesimpfzentrums in der ehemaligen Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg. Das geht aus einer Mitteilung der drei Kreise hervor.