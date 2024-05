Günter Fröhlich möchte Ortsbürgermeister in Roßbach werden: „Soziale Interaktion in unserer Gemeinde fördern“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Günter Fröhlich (71), Diplom-Ökonom. Vor meinem Renteneintritt war ich beschäftigt als Finanzmanager und Prokurist in einem führenden, weltweit operierenden deutschen Elektronikkonzern. Ehrenamtliche Tätigkeiten: Initiator, Gründungsmitglied und Vorsitzender eines Reha- und Gesundheitssportvereins, Mitinitiator, Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender eines Kulturvereins, elf Jahre Geschäftsführer des Stadtsportverbandes einer 26.000 Einwohner starken Gemeinde.

Mein politischer Werdegang

Bis Ende 2023 Mitglied der SPD und zuletzt als Vorstandsmitglied im Ortsverband einer Kleinstadt mit 26.000 Einwohnern verantwortlich für den Bereich Kommunalpolitik.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Unter dem Motto „Gemeinsam was bewegen“ ist es unser Bestreben als parteiunabhängige Wählergemeinschaft, möglichst viele Bürger und Bürgerinnen am politischen Geschehen und damit auch an ihrer unmittelbaren Zukunft zu beteiligen. Wichtige Voraussetzung für eine bürgernahe Politik ist es, Transparenz in den politischen Entscheidungsprozessen zu schaffen, um hierdurch die Bürger und Bürgerinnen zu einem aktiven Mitgestalten zu motivieren. Instrumente hierzu sind die Schaffung eines Generationenbeirates und die Einführung einer Ideenbörse. Wir werden Treffpunkte für jüngere und ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen schaffen und im Bereich Freizeit und Tourismus Aktionen durchführen, die die soziale Interaktion innerhalb unserer Gemeinde fördern und eine Steigerung der Besucherattraktivität bedeuten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Es ist unser Ziel, in den kommenden fünf Jahren das Leben in unserer Gemeinde attraktiver und lebenswerter zu gestalten und vor allem junge Familien dazu zu bewegen, sich in unserem wunderschönen Roßbach niederzulassen beziehungsweise hier zu bleiben. Durch eine bürgernahe Politik werden wir versuchen, möglichst viele Belange der Bürger und Bürgerinnen mit einzubeziehen, um somit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität zu leisten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Hierzu befragen Sie am besten meine Ehefrau.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam was bewegen.