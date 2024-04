Noch wird an der Wiedbrücke in Altwied gearbeitet.

Noch wird an der Wiedbrücke in Altwied gearbeitet. Foto: Jörg Niebergall

So langsam biegen die Arbeiten an der Wiedbrücke an der L 255, Höhe Laubachsmühle, auf die Zielgerade ein.

Nach der Dachsanierung wurden auch restliche Schalungsarbeiten beziehungsweise Arbeiten für die neue Lattung ausgeführt sowie Arbeiten für den neuen Gehwegbelag erledigt. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Brücke in der nächsten Woche wieder genutzt werden.