Kail

Musikschmiede in Kail: „Verschnitt“ mit handverlesenen Musikern

Von Thomas Brost

i Sie werden es wieder tun: Cuvee la Mäng bringt zehn Musiker aus der Region Koblenz/Cochem in der Kailer Musikschmiede in der Hexennacht zusammen. Foto: Thomas Brost

Ein ausgesuchter „Verschnitt“ auserlesener Musiker gibt sich am Dienstag, 30. April, 20 Uhr, in der Musikschmiede in Kail ein Stelldichein.