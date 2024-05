In den Steillagen von Senheim und Mesenich: Die Mosel feierte ihr erstes Weinfest im Jahr

Der herrliche Panoramablick in das vom Frühling schon längst eroberte Moseltal lockte abermals erwartungsfreudige Besucher zum gemeinsamen Weinlagenfest der beiden Moselorte.

Es ist das erste offizielle Weinfest des Jahres an der Mosel und eröffnete seine Stände heuer zum 23. Mal. Die luden bei einer Wanderung entlang des Höhenweges durch die Weinlagen „Goldgrübchen” und „Lay” mit rustikalen Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein und waren zum Fest von Winzern aus beiden Orten mit dem Besten aus Keller und Küche bestückt worden.

Die Begrüßung der Gäste durch die Weinmajestäten am Mesenicher Naherholungsplatz bedeutete gleichzeitig den Startschuss für die überregional beliebte Veranstaltung. Die erfreute sich wieder an zahlreichen Weinfreunden, die sich an den trefflich gelegenen Genussstationen entlang des Weges gerne niederließen und neben den hervorragenden Weinen und Leckerbissen aus der Winzerküche ebenso den Ausblick genossen.