Plus Cochem

Cochemer Haushalt beschlossen: Rund 1 Million Euro gehen nach Brauheck

i Die Erschließung eines Neubaugebietes an der Goldwies ist in Arbeit. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Rund eine Million Euro fließen in Cochems Höhenstadtteil Brauheck: So hat es der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das sind die Projekte.