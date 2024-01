Plus Faid CDU-Neujahrsempfang in Faid: Viel Kritik an Ampel Für die politischen Parteien im Kreis Cochem-Zell ist das Jahr 2024 ein besonderes. Schließlich steht unter anderem die Kommunal- und Europawahl vor der Tür. Diese Tatsache prägte den CDU-Neujahrsempfang in Faid, zu dem Gordon Schnieder, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag, als Gastredner kam. Von David Ditzer

Von der im Juni bevorstehenden Kommunal- und Europawahl war der Neujahrsempfang der Cochem-Zeller CDU am vergangenen Wochenende im Bürgerhaus Faid genauso geprägt wie von den aktuellen Protesten der Landwirte und Winzer. Alle Redner äußerten Verständnis für den Unmut, den Protestierende auch in dem Eifeldorf am Rande des Empfangs per Traktor ...